LAJČÁK : Projekt Trojmoria musí byť kompatibilný s cieľmi EÚ

Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 17. júla (TASR) - Slovenská republika víta iniciatívu Trojmoria, ak bude v súlade s aktivitami a cieľmi EÚ a pomôže lepšiemu prepájaniu dvanástich krajín tohto neformálneho zoskupenia napríklad v infraštruktúre. Uviedol to dnes šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák.Minister po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli uviedol, že SR podporuje každú regionálnu spoluprácu, ktorá má za cieľ zlepšiť infraštrukturálne prepojenia daného regiónu. Reagoval tak na otázku TASR, ako sa slovenská diplomacia stavia k iniciatíve, ktorá bola predstavená na nedávnom summite vo Varšave.Úlohou iniciatívy troch morí je posilnenie väzieb najmä na osi sever-juh v regióne medzi dvanástimi krajinami v priestore medzi Baltickým, Jadranským a Čiernym morom. Tento aspekt, ako upozornil Lajčák, podporuje aj slovenská strana.Slovami, že my na SlovenskuLajčák odmietol širší geopolitický význam, ktorý niektorí pozorovatelia pripisujú tomuto projektu. Upozornil pritom, že všetky aktivity Trojmoria musia byť v súlade s politikou EÚ.odkázal Lajčák.Dodal, že prezident SR Andrej Kiska na summite Trojmoria vo Varšave pomenoval očakávania našej krajiny v súvislosti s touto iniciatívou. A tie sú najmä v tom, že pokiaľ to bude priestor kompatibilný s cieľmi EÚ a jeho cieľom bude zlepšenie infraštruktúry (dopravnej a energetickej), tak SR chce byť jeho súčasťou.