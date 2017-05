Lajčák si prevzal cenu za pomoc Bosne a Hercegovine na jej ceste do EÚ

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, archívna fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mostar 19. mája (TASR) - Bosna a Hercegovina dosiahla v minulom roku pokrok na svojej ceste do EÚ, ale očakávania spojené s pokračovaním reforiem sa nenaplnili v plnej miere, a to tak v ekonomickej, ako aj politickej a spoločenskej rovine. Také je hlavné posolstvo, ktoré odznelo vo štvrtok na stretnutiach ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka s predsedom Predsedníctva Bosny a Hercegoviny (BaH) Mladenom Ivaničom a chorvátskym členom Predsedníctva Draganom Čovičom v historickom Mostare. TASR o tom dnes informoval tlačový odbor MZVaEZ SR.Šéf slovenskej diplomacie ocenil pokrok, ktorý Bosna a Hercegovina dosiahla v uplynulom roku na ceste k Európskej únii - od podania prihlášky za člena, cez rozhodnutie Rady EÚ vypracovať systém hodnotenia prístupového procesu, ku ktorému zásadným spôsobom prispelo Slovensko počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, až po dotazník, ktorý bol predstaviteľom krajiny doručený v decembri 2016. Ako to Lajčák konštatoval, udalosti v parlamente BaH v ostatnom období signalizujú vážne problémy pri presadzovaní reformného programu na úrovni štátu.povedal minister, ktorý upozornil aj na celkový kontext v regióne, kde sa bezpečnostná situácia podľa jeho slov zhoršuje a vzťahy sú dnes napätejšie než boli ešte pred rokom. V tomto kontexte spomenul aj niektoré otázky, ktoré v poslednom období prispeli k štiepeniu vládnej koalície v BaH.Miroslav Lajčák si v Mostare prevzal osobitnú cenu miestneho denníka Večerný list za rok 2016 Európska osobnosť roka, ktorú mu udelili za pomoc BaH na jej ceste do Európskej únie.povedal Lajčák v ďakovnom príhovore.Minister odcestuje dnes z Mostaru do cyperskej Nikózie, kde bude viesť slovenskú delegáciu na 127. zasadnutí Výboru ministrov Rady Európy v Nikózii. Témou zasadnutia je posilňovanie demokratickej bezpečnosti v Európe, boj proti násilnému extrémizmu, riešenie utečeneckej krízy a kľúčová úloha demokracie, ľudských práv a právneho štátu pri riešení konfliktov.