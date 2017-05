Lajčák: Slovensko zostáva pre USA spoľahlivým spojencom v NATO

Archívna fotografia: Slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Washington 9. mája (TASR) - Slovensko zostáva pre USA spoľahlivým spojencom v NATO a dôležitým partnerom pri upevňovaní politickej stability a ekonomickej prosperity v Európe. Zhodli sa na tom dnes vo Washingtone minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák s poradkyňou pre otázky národnej bezpečnosti viceprezidenta USA Andreou Thompsonovou, ktorá patrí do najužšieho kruhu poradcov v Bielom dome a zastrešuje najmä agendu Ruska, NATO a Západného Balkánu. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR.Minister potvrdil záujem Slovenska o zintenzívnenie praktickej spolupráce s USA a pripomenul, že SR je spoľahlivým partnerom pre USA v Európe, ale aj mimo nej, ako to ukázalo zapájanie sa SR do misií v Afganistane či Iraku. Minister informoval Thompsonovú aj o obsahu svojich stretnutí s ukrajinskými partnermi počas nedávnej aprílovej cesty do Kyjeva a tlmočil ukrajinské videnie implementácie minských dohôd a pôsobenia tzv. Normandskej skupiny.Pokiaľ ide o situáciu na západnom Balkáne, šéf slovenskej diplomacie vyjadril znepokojenie z ostatného vývoja a apeloval na užšiu koordináciu EÚ a USA vo vzťahu k pôsobeniu v regióne. "" povedal minister. Zároveň uvítal rozhodnutie poradkyne viceprezidenta USA pre národnú bezpečnosť zúčastniť sa na tohtoročnej bezpečnostnej konferencii Globsec, ktorá sa bude konať koncom mája v Bratislave.Na stretnutí s poradkyňou prezidenta a riaditeľkou pre Európu a Rusko v Rade národnej bezpečnosti USA Fionou Hillovou bolo témou rozhovoru najmä Rusko a jeho politika voči susedným krajinám s osobitným zreteľom na Ukrajinu. Minister poukázal na fakt, že vyvstáva potreba opätovne naštartovať minský proces a hľadať politické riešenie situácie na juhovýchode Ukrajiny." povedal Miroslav Lajčák, ktorý s Hillovou diskutoval aj o energetickej bezpečnosti v Európe v kontexte avizovaného projektu plynovodu Nordstream 2, brexite a vývoji v otázke znovuzjednotenia Cypru.V popoludňajších hodinách sa v hlavnom meste USA začala konferencia tzv. MSC Core Group, neformálne podujatie na vysokej úrovni k otázkam bezpečnosti a príprave ďalšieho ročníka Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, na ktorú bol minister Lajčák pozvaný ako jeden z úzkeho kruhu vybraných účastníkov z celého sveta. Tematicky sa stretnutie venuje transatlantickej spolupráci po nástupe novej americkej vlády, Rusku a východnej Európe, boju s dezinformačnými a propagandistickými kampaňami, ale aj aktuálnym zahraničnopolitickým a bezpečnostným témam, ako sú Sýria či KĽDR. Konferencia potrvá do stredy 10. mája, dodal tlačový odbor MZVaEZ SR.