LAJČÁK: Treba si počkať na Trumpove vyjadrenia po nástupe do úradu

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 16. januára (TASR) - Najnovšie vyjadrenia budúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa pre európsku tlač nie sú lichotivé pre Európsku úniu; treba však počkať na to, ako sa bude vyjadrovať po nástupe do úradu. Uviedol to dnes šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák na bruselskom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci.Lajčák novinárom povedal, že rozhovory, ktoré Trump v posledných dňoch poskytol viacerým európskym periodikám, vyvolali medzi európskymi diplomatmi viacero otáznikov. Trump okrem iného hovoril o "zastaranej" Severoatlantickej aliancii či o možnom odchode ďalších krajín z EÚ.Lajčák však zdôraznil, že 28 ministrov zahraničných vecí EÚ by nemalo komentovať "každé jedno vyjadrenie", osobitne od ľudí, ktorí ešte ani nie sú vo svojich úradoch. Upozornil, že ich slová budú mať inú váhu po nástupe do funkcií.Podľa slovenského ministra však takéto vyjadrenia naznačujú určité trendy v americkej politike, na ktoré sa EÚ musí pripraviť.povedal Lajčák.Aliancia je podľa neho ešte stále nastavená skôr na boj s konvenčným nepriateľom s jasne definovanými vojenskými prostriedkami, ale dnes sú hrozby už iného rázu.Minister priznal, že Trumpove slová o ďalších krajinách túžiacich po odchode z Únie, nie sú pre ňu lichotivé. On osobne by však tieto slová vnímal skôr v kontexte vyjadrenia pre britský denník a "pre britské uši".uviedol Lajčák.