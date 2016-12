LAJČÁK:Želám občanom, aby si Vianoce užili v pokoji a kruhu milovaných

Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. decembra (TASR) - Vianoce sú na Slovensku asi najočakávanejšie a najpopulárnejšie sviatky, sviatky pokoja a mieru, sviatky, počas ktorých sa schádzajú rodiny, preto by som všetkým našim občanom chcel zaželať, aby si Vianoce užili v pokoji, mieri a kruhu svojich blízkych a milovaných. Pre TASR to uviedol minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák." konštatoval minister Lajčák.Štedrý večer strávi so svojimi najbližšími. "dodal minister.