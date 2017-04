Laliberté je autorom najkrajšieho gólu sezóny, získal Zlatú prilbu

Na snímke vpravo David Laliberte z Nitry. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Doterajší víťazi Zlatej prilby Tipsport Ligy:



2014/15 Arne Kroták (HK Poprad)

2015/16 Jozef Tibenský (ŠHK Piešťany)

2016/17 David Laliberté (HK Nitra)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Autorom najkrajšieho gólu sezóny 2016/17 v hokejovej Tipsport Lige a víťazom Zlatej prilby sa stal Kanaďan David Laliberté. Bývalý útočník HK Nitra, ktorý v novembri ukončil hráčsku kariéru, získal najviac hlasov vo fanúšikovskej ankete na stránke hokejportal.sk/zlataprilba.Laliberté v minulej sezóne pomohol Nitre k zisku premiérového majstrovského titulu a získal Zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča play off. Uplynulý ročník načal najkrajším septembrovým tipsportligovým gólom do siete HC Košice a ten sa napokon stal i najkrajším sezónnym presným zásahom podľa fanúšikov. Získal až 46 percent zo všetkých 2763 odovzdaných hlasov.vyjadril sa Laliberté, ktorý momentálne študuje biznis a čaká ho v najbližších dňoch sťahovanie z predmestia Quebecu do Montrealu. Na tróne vystriedal minuloročného víťaza Zlatej prilby Jozefa Tibenského.Laliberté predstihol v hlasovaní kapitána majstrovskej Banskej Bystrice Tomáša Surového, ktorého sólo a gól do siete Nových Zámkov dostali bezmála 40 percent hlasov fanúšikov. Popradská trojica Štrauch – Lichanec - Henderson skončila s výraznejším odstupom na ďalších priečkach. Informácie pochádzajú z tlačovej správy organizátorov.