LAMARQUE: Francúzske voľby predstavujú veľké zlyhanie hlavných strán

Pohľad do urny s vhodenými obálkami v 1. kole prezidentských volieb 23. apríla 2017 vo francúzskom Henin-Beaumonte, ilustračná snímka. Foto: TASR AP Pohľad do urny s vhodenými obálkami v 1. kole prezidentských volieb 23. apríla 2017 vo francúzskom Henin-Beaumonte, ilustračná snímka. Foto: TASR AP

Bratislava 24. apríla (TASR) - Prvé kolo prezidentských volieb, ktoré sa konalo v nedeľu (23.4.) predstavuje obrovské zlyhanie dvoch hlavných politických strán – vládnej Socialistickej strany, ktorá je v súčasnosti pri moci, a pravicových republikánov, ktorí sú v opozícii. Pre TASR to uviedol politický historik a riaditeľ Európskeho domu v Bordeaux (Maison de l'Europe) Gwenael Lamarque."Prvýkrát v piatej republike Francúzska od roku 1958 ani jedna z týchto dvoch hlavných strán naľavo ani napravo nebude mať svojho kandidáta v druhom kole prezidentských volieb. Ide o politické zemetrasenie obrovského rozsahu," zdôraznil, pričom dodal, že tiež je to dôležitý moment prekreslenia politickej mapy vo Francúzsku.Podľa neho je viac ako pravdepodobné, že Emmanuel Macron, ktorý postúpil s Marine Le Penovou do druhého kola (7. mája), z volieb vzíde ako víťaz. Keďže, tak ako republikánska strana napravo, aj ľavica vyzvala voličov, aby v druhom kole podporili práve jeho.Ako ďalej uviedol, krajinu galského kohúta zasiahla veľmi vážna hospodárska kríza znásobená sociálnou krízou a politickou krízou v podobe korupčných škandálov. Francúzi stratili dôveru v tradičnú politiku a elity, ktoré vládli posledných 50 rokov. Navyše EÚ považujú za veľmi liberálnu a nedostatočne bezpečnú."Summa summarum, Francúzsko je hlboko rozložené, vyžaduje si kompletnú rekonštrukciu politického života a pravdepodobne zánik alebo transformáciu tradičných politických strán ako napravo, tak i naľavo. Kľúčovou otázkou je, či prekreslenie politickej mapy bude dočasné, alebo definitívne a trvalé," konštatoval historik.