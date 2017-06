Lammert: Za život v mierovom Nemecku musíme poďakovať H. Kohlovi

Predseda Spolkového snemu Spolkovej republiky Nemecko Norbert Lammert Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Berlín 22. júna (TASR) - Nemci musia ďakovať "predovšetkým" bývalému kancelárovi Helmutovi Kohlovi za to, že v ich krajine je mier. Vyhlásil to dnes predseda nemeckého parlamentu Norbert Lammert v spomienkovom prejave, šesť dní po úmrtí politika.Kohl stelesňovalpovedal Lammert v Spolkovom sneme (Bundestagu). Potom si so zákonodarcami a ďalšími prítomnými minútou ticha uctili Kohlovu pamiatku.Kohl, ktorému svet pripisuje zásluhy za znovuzjednotenie Nemecka po páde Berlínskeho múru (9. novembra 1989), zomrel v piatok 16. júna vo veku 87 rokov.Tento konzervatívny politik previedol Nemecko cez obdobie opätovného zjednocovania v roku 1990. V úrade kancelára pôsobil za existencie západného Nemecka aj v časoch zjednotenej krajiny, teda v rokoch 1982-1998. Takisto je pokladaný za kľúčovú postavu v európskej integrácii po skončení druhej svetovej vojny.