Landeskog verí, že o neúčasti hráčov z NHL na ZOH nie je rozhodnuté

Švédsky hokejista Gabriel Landeskog. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 11. augusta (TASR) - Švédsky útočník Gabriel Landeskog verí, že o neúčasti hokejistov z NHL na hrách zimnej olympiády v Pjongčangu ešte nie je definitívne rozhodnuté. Vyhlásil to vo štvrtok pri príležitosti inšpekčnej cesty predstaviteľov NHL vo Švédsku.Práve na severe Európy sa v Štokholme stretnú v dvoch zápasoch základnej časti sezóny 2017/18 Colorado Avalanche a Ottawa Senators, ktoré budú súčasťou akcie pod hlavičkou 2017 SAP NHL Global Series. Landeskog je kapitán "lavín" z Colorada a rovnako ako iní hráči, aj on túži štartovať na olympiáde.citoval 24-ročného útočníka švédsky denník Aftonbladet.Jeho krajan Henrik Sedin si však myslí, že o neúčasti hráčov na OH je už rozhodnuté.vyhlásil útočník Vancouveru Canucks.