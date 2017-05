Lanovku na nitriansku Pyramídu nahradí konský povoz

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Nitra 30. mája (TASR) – Nefunkčnú nitriansku lanovku na Pyramídu nahradia kone. Od začiatku júna do konca augusta môžu Nitrania i návštevníci mesta pod Zoborom absolvovať zážitkovú jazdu konským povozom. Koníky Pejo a Monty s furmanom Pavlom Kitašom z Golianova absolvujú každú nedeľu štyri jazdy.Podľa pracovníkov Nitrianskeho informačného systému je voz stavaný na prepravu šiestich dospelých ľudí a maximálne troch detí. Koníky spolu utiahnu vyše 3200 kilogramov. Deti do šesť rokov musia byť v sprievode dospelej osoby. Dospelá osoba môže mať so sebou maximálne dve deti staršie ako šesť rokov. Termíny jazdy si môžu záujemcovia rezervovať aj vopred priamo v Nitrianskom informačnom systéme. V ponuke sú dve trasy. Kratšia štartuje v nadmorskej výške 270 metrov na parkovisku pri Detvianskom kríži na Kláštorskej ulici, vedie okružnou cestou po Zobore a trvá hodinu. Druhá trasa sa začína na rovnakom mieste, pokračuje jazdou na Pyramídu a späť. Spolu s polhodinovou prestávkou na Pyramíde trvá prehliadka s výkladom dve hodiny.