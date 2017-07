Lantoši sa vrátil na Slovensko, podpísal ročnú zmluvu s Novými Zámkami

Slovák Róbert Lantoši, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nové Zámky 2. júla (TASR) - Mladý slovenský útočník Róbert Lantoši bude v hráčskej kariére pokračovať v HC Nové Zámky. Vedenie tipsportligistu na klubovom webe oznámilo, že sa dohodlo s 21-ročným hokejistom na ročnej zmluve.Lantoši odohral väčšinu kariéry vo Švédsku. Bronzový medailista z juniorských MS 2015 v Kanade naposledy obliekal dres IF Sundsvall Hockey v prvej divízii. Predtým hral za VIK Västeras HK v najvyššej dorasteneckej, juniorskej a neskôr aj za mužov v druhej najvyššej súťaži Allsvenskan. Okrem toho hosťoval v kluboch IFK Arbogav, HC Vita Hästen a Lindlövens IF. Uplynulú sezónu odohral celú v prvej švédskej divízii, kde v 40 zápasoch v drese IF Sundsvall nazbieral 27 bodov (16+11). V play off pridal v troch štartoch dva góly.