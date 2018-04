Lapšanský: Zákon o neprimeraných obchodných podmienkach nahradí nový

Milan Lapšanský, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Nitra 19. apríla (TASR) – Novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny, by mala vstúpiť do platnosti od začiatku budúceho roka. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktoré novelu zákona pripravuje, je v súčasnosti v štádiu príprav na rozporové konania.informoval šéf sekcie potravinárstva a obchodu ministerstva pôdohospodárstva Milan Lapšanský.Podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej pripravoval rezort novelu zákona spoločne s prvovýrobcami, spracovateľmi, informovaní však boli aj obchodníci.povedala Matečná. Podľa jej slov platí v súčasnosti zákon č. 362 z roku 2014.povedala Matečná.Znenie terajšieho platného zákona dokážu niektoré subjekty ľahko obchádzať, tvrdí Lapšanský.zhodnotil. Novela zákona by mala obsahovať generálnu klauzulu, ktorá umožní postihovať nielen v zákone presne zadefinované nekalé obchodné praktiky, ale aj všetky ostatné, ktoré budú napríklad na faktúrach inak pomenované.potvrdil Lapšanský.Novela zákona by mala výrazne rozšíriť právomoci kontrolórov a ohraničiť maximálnu výšku zliav či bonusov.povedal Lapšanský.Tlakom obchodných reťazcov na znižovanie cien pod výrobné náklady sú najviac ohrození pekári a mlynári, ktorí sú od reťazcov existenčne závislí.povedal riaditeľ pekárenskej divízie Penam Slovakia Vladislav Baričák.