Larry Flynt by dal desať miliónov za skompromitovanie Trumpa

Na kombosnímke vľavo republikánsky prezidentský kandidát Donald Trump a zakladateľ pornografického časopisu Larry Flynt. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 15. októbra (TASR) - Majiteľ amerického pornografického časopisu Hustler ponúka desať miliónov dolárov za informáciu, ktorá by umožnila začatie procedúry impeachmentu prezidenta USA Donalda Trumpa.Vo vyhlásení, ktoré vo svojom dnešnom vydaní zverejnil denník The Washington Post, majiteľ Hustlera Larry Flynt píše, že neočakáva, že by Trumpa zradil niektorý z jeho priateľov-milionárov. Je však presvedčený, že sa nájde dostatok uvedomelých ľudí, pre ktorých je desať miliónov veľká suma.Za príčinu na podanie návrhu na ústavnú obžalobu prezidenta (tzv. impeachment) považuje Flynt TrumpovoTrumpovi vyčíta aj klamstvá, nekompetentnosť, presadzovanie príbuzných do verejných funkcií a odstúpenie od parížskej klimatickej dohody.Flynt pripomenul, že v minulosti už organizoval podobné kampane - týkali sa bývalého predsedu Snemovne reprezentantov Boba Livingstona a senátora Davida Vittera.Flynt prípadných informátorov ubezpečil, že telefonáty či korešpondencia budú prísne dôverné. Všetky informácie o Trumpovi musia byť získané zákonnou cestou a magazín Hustler si vyhradzuje právo zverejniť ich, uvádza sa vo Flyntovom vyhlásení.Biely dom k Flyntovej iniciatíve zatiaľ nezaujal stanovisko, poznamenáva agentúra AP.