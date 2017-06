Las Vegas si môže v rozširovacom drafte vybrať aj šiestich Slovák

Slovenský brankár Peter Budaj. Foto: TASR Foto: TASR

Prehľad slovenských hokejistov pred rozširovacím draftom NHL



Hráči, ktorých si kluby chránia:



Zdeno Chára (Boston), Andrej Sekera (Edmonton), Tomáš Tatar (Detroit), Marián Hossa, Richard Pánik, Tomáš Jurčo (všetci Chicago)





Hráči, ktorí sú k dispozícii:



Jaroslav Halák (NY Islanders), Peter Budaj, Jaroslav Janus (obaja Tampa Bay), Martin Marinčin (Toronto), Marián Gáborík (Los Angeles), Marko Daňo (Winnipeg), Marek Hrivík (NY Rangers)





Hráči, ktorých sa rozširovací draft netýka:



Peter Cehlárik (Boston), Martin Réway (Montreal), Erik Černák (Tampa Bay)





New York 19. júna (TASR) - Nový klub NHL Vegas Golden Knights si môže v rozširovacom drafte teoreticky vybrať až šiestich slovenských hokejistov. "Zlatí rytieri" majú možnosť siahnuť po brankároch Jaroslavovi Halákovi (NY Islanders), Petrovi Budajovi (Tampa Bay), obrancovi Martinovi Marinčinovi (Toronto) či útočníkoch Mariánovi Gáboríkovi (Los Angeles), Markovi Daňovi (Winnipeg) či Marekovi Hrivíkovi (NY Rangers), ktorí sa v nedeľu ocitli na zozname nechránených hráčov.Vedenie NHL v nedeľu zverejnilo zoznam hráčov, ktorých si kluby chránia a ktorí sú na výber. Nový profiligový účastník z Las Vegas si na základe pravidiel expanzie zvolí po jednom zástupcovi z každého klubu. Pri voľbe bude uprednostňovať najmä hráčov, ktorí majú ešte minimálne rok platný kontrakt. Angažovanie Budaja či Hrivíka by bolo riskantné v tom, že by sa Knights s nimi museli do 1. júla dohodnúť na zmluve, inak by ich mohli stratiť na trhu s voľnými hráčmi bez náhrady. Mená Haláka či Gáboríka medzi nechránenými hráčmi nie sú prekvapením, zámorské médiá už dlhšie avizovali ich zaradenie na zoznam, je však otázne, či si ich Las Vegas vzhľadom na ich relatívne vysoké kontrakty vyberie. Halák, ktorý strávil časť minulej sezóny na farme "ostrovanov", má totiž ešte rok platnú zmluvu na 4,5 milióna dolárov. Gáborík má pred sebou ešte štyri roky z kontraktu, ktorý zaťažuje platový rozpočet Los Angeles priemerne ročne sumou 4,875 mil. USD. Pravdepodobnejšie je sťahovanie perspektívnych Marinčina a Daňa, ktorí majú ešte rok platnú zmluvu, Daňo sa na predĺžení dohodol s Jets iba nedávno. Na zozname nechránených hráčov sa ocitol aj Jaroslav Janus, na ktorého vlastní práva v NHL Tampa Bay. Dvadsaťsedemročný brankár však už päť rokov pôsobí v Európe, najnovšie sa upísal účastníkovi KHL Slovanu Bratislava, a je tak vysoko nepravdepodobné, že by si ho Knights vybrali.Šiesti Slováci sú pre svoje kluby natoľko cenní, že si ich ochránili pred rozširovacím draftom. Klub z Las Vegas si nemôže vybrať Zdena Cháru (Boston), Andreja Sekeru (Edmonton), Tomáša Tatara (Detroit) či trio útočníkov z Chicaga Marián Hossa, Richard Pánik a Tomáš Jurčo. Kým u prvých piatich sa dal takýto krok očakávať, pozitívnym prekvapením je zaradenie Jurča na zoznam chránených hráčov. Dvadsaťštyriročný krídelník sa po februárovej výmene z Detroitu zatiaľ v Chicagu herne "nechytil", ale na novom pôsobisku mu veria a s obmedzeným voľným hráčom plánujú podpísať nový kontrakt. "uviedol pre CSN Chicago generálny manažér "čiernych jastrabov" Stan Bowman.Súčasná tridsitka klubov si mohla pred rozširovacím draftom chrániť buď sedem útočníkov, troch obrancov a jedného brankára, alebo osem ľubovoľných korčuliarov a jedného brankára. Tímy museli povinne chrániť hráčov s "nove movement" klauzulou, teda tých, ktorých možno vymeniť či poslať na farmu len s ich súhlasom. Las Vegas si musí vybrať na jednotlivé posty minimálne 14 útočníkov, deviatich bekov a troch brankárov. Minimálne 20 hráčov musí byť pod zmluvou na sezónu 2017/2018 a výber musí naplniť na 60 až 100 percent z hranice platového stropu minulej sezóny, ktorý bol na úrovni 73 miliónov dolárov. Hráčov, ktorí hrajú v profesionálnych zámorských súťažiach iba rok či dva alebo sú po vstupnom drafte ešte bez nováčikovskej zmluvy, sa rozširovací draft netýka. Medzi nimi sú napríklad aj Erik Černák, Martin Réway či Peter Cehlárik. Mimo rozširovacieho draftu sú aj obrancovia a útočníci, ktorí v minulej sezóne neodohrali viac ako 40 zápasov NHL, prípadne v uplynulých dvoch viac ako 70.Knights majú na voľbu jedného zástupcu z každého klubu presne tri dni do utorka 20. júna do 23.00 SELČ. Menoslov ale zverejnia až o deň neskôr v rámci šou v domácej T-Mobile Aréne, ktorá bude predchádzať tradičnému udeľovaniu individuálnych cien NHL.