Lasicov Art Film Fest je na dobrom mieste. Bude ešte viac košický

Košice 25. januára (TASR) – Filmový festival Art Film Fest (AFF) oslávi tento rok 25. výročie a do Košíc podľa organizátorov prinesie svetovú kinematografiu, rešpektované osobnosti filmu a neopakovateľnú atmosféru filmového diania. Sloganom festivalu je „Art Film na dobrom mieste!" a jeho prezidentom je herec Milan Lasica. O festivale, ktorý sa uskutoční v dňoch 16. až 24. júna, informovali organizátori dnes v Košiciach.Tvrdia, že ten rok bude festival ešte viac košický. A to nielen počtom ľudí pracujúcich na jeho príprave, no predovšetkým zapojením napríklad košických škôl do kreovania udalostí, ktoré budú festivalu predchádzať. "Urobíme všetko preto, aby festivalom žilo a dýchalo doslova celé mesto a do Košíc cestovali ľudia z celého Slovenska za filmami a neopakovateľnou atmosférou," tvrdí umelecký riaditeľ AFF Peter Nágel.Tradične festival navštívi množstvo osobností filmu a filmovej tvorby. "Pracujeme na tom, aby medzi hosťami 25. ročníka bola aj filmárska hviezda minimálne európskeho formátu," sľubuje umelecký šéf Peter Nágel.Program bude aj tento rok rozdelený do viacerých sekcií s premiérovou kategóriou Be2Can Starter, čo je prehliadka najlepších filmov z Benátok, Berlína a Cannes. "Dnes máme potvrdené už štyri špičkové filmy z posledného festivalu z Benátok. Je to víťazný film Žena, ktorá odišla, potom je tam nový film Emira Kusturicu Na mliečnej ceste, špičkový dokument Terrenca Malicka, klasika svetovej kinematografie, Cesta časom a posledným filmom, oceneným opäť v Benátkach, je argentínsky film Ctihodný občan," priblížil pre TASR Nágel.Festivalu bude oddnes v Košiciach predchádzať séria filmových podujatí. V rámci nej spoločnosť Film Europe uvedie i ďalšie slovenské premiéry. "Nateraz môžem avizovať skvelú dánsku čiernu komédiu Small Town Killers, ktorá sa stáva festivalovým hitom, a tiež Slávu, čo je najoceňovanejší bulharský film súčasnosti," povedal prezident distribučnej spoločnosti Ivan Hronec.O hlavné ceny Art Film Festu Modrý anjel sa budú uchádzať snímky v Medzinárodnej súťaži hraných i krátkych filmov. Festival pokračuje aj v tradícii oceňovania známych osobností. Mená prvých ocenených laureátov sa verejnosť dozvie v najbližších týždňoch.Jednou z noviniek tohtoročnej programovej ponuky je Peter Kerekes špeciál, v ktorej košický rodák a medzinárodne uznávaný filmár predstaví svoje obľúbené filmy a hostí.Minulý rok uviedol AFF v 15 programových sekciách 160 filmov z 57 krajín celého sveta. Pozrelo si ich 20.000 divákov. Víťazom hlavnej ceny Modrý anjel za najlepší film sa stala izraelsko–americká snímka Stanica 48 režiséra Udiho Aloniho.