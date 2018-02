Láska v slovách, nielen na papieri

Najstaršie ľúbostné listy

Kým však niektoré preskúmame, pozrime sa na samotného svätého Valentína a na jeho príbeh. Valentín bol urodzený Riman, ktorý sa v treťom storočí nášho letopočtu stal katolíckym biskupom v meste Terni. Podľa legendy tajne sobášil rímskych vojakov s ich vyvolenými dámami. Cisár Claudius II. Svojmu vojsku totiž zakazoval ženiť sa. Zrejme sa bál, že by vojaci nechceli odchádzať od rodín do boja. Práve tajné sobáše vraj Valentínovi neskôr dopomohli k tomu, že sa stal patrónom zamilovaných.Prvá ľúbostná korešpondencia, ktorá sa dostala na verejnosť a nie len do rúk zamilovaného páru pochádza z 12-teho storočia. Slávny francúzsky filozof Pierre Abélard si dopisoval so svojou žiačkou, o 22 rokov mladšou Heloisou, s ktorou sa do seba zamilovali a Heloisa otehotnela. Keď to zistil jej strýko Fulbert, ktorý dievčinu vychovával, rozhneval sa, poslal za Pierrom násilnú bandu a nechal ho vykastrovať. Zmrzačený Abélard odišiel do kláštora Saint-Denis, Heloisa sa stala predstavenou kláštora v Notre-Dame d'Argenteuil. Hoci sa dvojica medzitým stihla zosobášiť, po zvyšok života žili oddelene, často si však písali listy.Ľúbostné listy písali filozofi, básnici aj panovníci. „Moja milá a priateľka, seba aj svoje srdce vkladám do vašich rúk,“ napísal britský panovník Henrich VIII. Jednej zo svojich šiestich manželiek, Anne Boleynovej ešte v roku 1524. Sviatok zamilovaných sa však rozšíril až v 17-tom storočí. Páry si posielali zamilované odkazy, často vo veršoch a drobné darčeky. Napoleona Bonaparteho nepreslávili iba jeho bojové výpravy, ale aj listy, ktoré písal svojej drahej Jozefíne. „Ak ma už neľúbiš, nemám čo robiť na tejto zemi.“ písal cisár z bojiska.Lásku v listoch vyznávali aj veľkí skladatelia. Geniálny Ludwig van Beethoven sa síce nikdy neoženil, ľúbostných listov však písal veľa. Dodnes sa ale nevie, komu ich posielal. Oslovenie v korešpondencii, ktorá sa našla je „Nesmrteľná milovaná“. „Moje myšlienky smerujú k tebe, moja večná láska. Môžem žiť buď naplno s tebou, alebo vôbec,“ prisahal svoju lásku neznámej žene skvelý skladateľ.Autormi najslávnejších odkazov plných lásky sú častejšie muži, než ženy. Výnimkou však je kontroverzná mexická maliarka Frida Kahlo. S manželom Diegom Riverom mali búrlivý vzťah plný románikov oboch manželov. Frida však Diega milovala aj napriek tomu, že ju podviedol s jej sestrou a písala mu desiatky romantických listov: „Nič sa nedá porovnať s tvojimi rukami, nič nie je ako zelené zlato tvojich očí. Moje telo ťa je plné na celé dni a dni. Si zrkadlo noci.“Dnes už takéto ľúbostné listy píše naozaj len veľmi málo ľudí. Ak by ste chceli svojho miláčika na sviatok zamilovaných romanticky prekvapiť, no verše nie sú vaša silná stránka, nezúfajte. Kreativita sa môže prejaviť aj inak. Ako „valentínka“ vám poslúži napríklad aj fľaša, na ktorú napíšete svoj odkaz. Siahnite v tento slávnostný deň po kvalitnom sekte, ktorým poviete všetko, čo cítite. Limitovaná edícia Hubert Grand je teraz dostupná aj so špeciálnou fixou, ktorou napíšete alebo nakreslíte svoje vyznanie priamo na fľašu bubliniek. V kombinácii s elegantným dizajnom fľaše Hubert Grand tak venujete originálne vyznanie ako nik iný. Valentínsky Hubert Grand je dostupný na e-shope www.hubertonline.sk , alebo vo vybraných obchodoch.Za svoje grandiózne vyznanie môžete byť dokonca odmenený. Hubert pre vás pripravil súťaž „Najsrdečnejší Valentín“, do ktorej sa môžu zapojiť všetci zamilovaní. Stačí, ak odfotíte svoje vyznanie na valentínskej fľaši Hubert Grand a fotku uverejníte na svojom Instagrame s hashtagom „#hubertvalentin“.V prípade, že nie ste na Instagrame, môžete sa zapojiť prostredníctvom súťažnej stránky najsrdecnejsivalentin.sk . Stačí opäť odfotiť svoje vyznanie a nahrať fotku na stránke.Sedem zamilovaných získa exkluzívne ceny, napríklad Grand romantický víkend pre dvoch. Podrobné informácie o pravidlách súťaže, ako aj vyznania všetkých zapojených zaľúbencov , nájdete na súťažnej stránke www.najsrdecnejsivalentin.sk . Sledujte rovnako aj Facebook alebo Instagram HubertSekt, dozviete sa vždy aktuálne informácie o súťaži.