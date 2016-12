Laureáti Nobelovej ceny vyzvali OSN, aby riešila konflikt v Mjanmarsku

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. decembra (TASR) - Skupina laureátov Nobelovej ceny za mier a ďalších známych osobností vyzvala Bezpečnostnú radu OSN, aby zastavilana západe Mjanmarska, kde prebieha konflikt medzi väčšinovým budhistickým obyvateľstvom a moslimskou menšinou Rohingov.Signatári otvoreného listu tiež kritizovali mjanmarskú líderku Aun Schan Su Ťij - taktiež laureátku Nobelovej ceny za mier - za to, že toleruje krvavé zásahy armády voči moslimom a ich perzekúciu.píše sa v liste citovanom dnes CNN, ktorý podpísali 23 osobností vrátane 13 laureátov Nobelovej ceny za mier.Medzi signatármi sú napríklad juhoafrický arcibiskup Desmond Tutu, pakistanská aktivistka Malála Júsufzajová či známy britský filantrop Richard Branson.Podľa autorov výzvy mjanmarskí vojaci počas operácií v Jakchainskom štáte zabili už stovky ľudí, znásilňujú ženy, vypaľujú domy a zatýkajú civilistov bez rozhodnutia súdu. V oblasti podľa nich hrozí vypuknutie hladomoru a rozsiahlej humanitárnej krízy a možno aj genocída.citoval z listu denník Guardian.Násilím v Mjanmarsku by sa podľa signatárov výzvy mala urgentne zaoberať Bezpečnostná rada OSN.V Jakchainskom štáte dochádza k opakovanej eskalácii násilia už od druhej svetovej vojny; najnovšie sa tak deje októbra 2016. Mjamnarská armáda tam vedie ofenzívu voči moslimským povstalcom, pričom sa podľa kritikov dopúšťa aj zločinov voči civilnému obyvateľstvu.V dôsledku pokračujúceho konfliktu utiekli z domovov už státisíce Rohingov, ktorí sa uchýlili prevažne do zahraničia. Kedysi uznávaná bojovníčka za ľudské práva Aun Schan Su Ťij v tejto súvislosti čelí kritike, že sa dianiu v Jakchainskom štáte iba nečinne prizerá.