Laureátky Nobelovej ceny mieru vyzvali Madrid a Barcelonu na mediáciu

Barcelona 9. októbra (TASR) - Skupina laureátiek Nobelovej ceny mieru vyzvala dnes Madrid aj Barcelonu na to, aby sa pokúsili o mediáciu, respektíve rokovania smerujúce k mierovému vyriešeniu patovej situácie, v ktorej sa Španielsko ocitlo po katalánskom referende o nezávislosti. Informovala o tom agentúra AP.Viaceré držiteľky prestížneho mierového ocenenia spísali v predvečer zasadnutia katalánskeho parlamentu, na ktorom sa očakáva prijatie vyhlásenia o nezávislosti, svoje odporúčania do listu.Píše sa v ňom, žea mali by preto pristúpiť k "Držiteľka Nobelovej ceny mieru Jody Williamsová uviedla, že list podpísali napríklad Mairead Maguireová, Rigoberta Menchú Tumová a Širín Ebadiová. Pod výzvou je zatiaľ osem podpisov. Dokument by mal byť ešte dnes zverejnený na webstránke zasvätenej iniciatíve žien, ktoré získali Nobelovu cenu mieru - nobelwomensinitiative.org.