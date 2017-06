Laureátom Man Bookerovej ceny je Izraelčan David Grossman

David Grossman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 15. júna (TASR) - Tohtoročným laureátom Medzinárodnej Man Bookerovej ceny sa stal izraelský autor David Grossman za román A Horse Walks Into a Bar, (Vôjde kôň do baru). Informovala o tom dnes agentúra AP.Dejom románu, ktorý do angličtiny preložila Jessica Cohenová, je posledné vystúpenie standup komika Dovale G, ktoré je spočiatku plné vtipov, ale postupne sa mení na prekvapujúcu osobnú spoveď. Od vlaňajšieho ročníka sa cena udeľuje každoročne, predtým bola udeľovaná každé dva roky.Ide o druhý ročník, keď Medzinárodnú Man Bookerovu cenu udelili iba na základe jedinej knihy. Predtým toto ocenenie odovzdávali za celoživotné dielo autora.Cena dotovaná sumou 50.000 libier (približne 63.000 eur), ktorú si na polovicu rozdelia autor a prekladateľ, je ekvivalentom britskej Bookerovej ceny a týka sa beletrie preloženej do angličtiny z akéhokoľvek jazyka. Jej účelom je vyzdvihnúť kreativitu autora a jeho prínos do oblasti beletrie v rámci celosvetovej scény.Ďalšími finalistami tohto ročníka boli francúzsky spisovateľ Mathias Énard, Nór Roy Jacobsen, dánska autorka Dorthe Norsová, Grossmanov krajan Amos Oz a Argentínčanka Samanta Schweblinová.Vlani si Medzinárodnú Man Bookerovu cenu odniesla juhokórejská spisovateľka Han Kang za román The Vegetarian (Vegetariánka).