Láva z erupcie sopky Kilauea na Havaji zničila už vyše 30 domov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pahoa 7. mája (TASR) - Už 31 domov zničila láva na tichomorskom ostrove Havaj vylievajúca sa z tamojšej sopky Kilauea. Všetky sa nachádzajú v osídlenej oblasti Leilani Estates, kde je činných niekoľko kráterov chrliacich roztavenú horninu, jedovaté plyny a paru, uviedla v noci na pondelok agentúra AP.Nový obraz skazy ukázal letecký prieskum postihnutej oblasti. Láva pokryla od štvrtka plochu s rozlohou 36.000 metrov štvorcových okolo najaktívnejšej trhliny, pričom rýchlosť jej pohybu je nízka.Podľa vulkanologičky Wendy Stovallovej z americkej geologickej služby USGS láva môže nakoniec vytekať z jediného krátera a ostatné zostanú nečinné, ako sa to stalo pri niektorých predchádzajúcich erupciách na Havaji, najväčšom ostrove havajského súostrovia, ktoré je 50. štátom USA. Zatiaľ sa však nedá povedať, kedy sa jej vytekanie zastaví alebo ako ďaleko by sa mohla rozšíriť.Najrizikovejšou oblasťou v tomto smere je práve Leilani Estates. Úrady nariadili evakuáciu pre vyše 1700 obyvateľov tohto administratívneho celku i priľahlého územia Lanipuna Gardens. V oblasti, do ktorej prúdi láva, sa nachádza približne 770 budov.Kilauea, ktorá je jednou z najaktívnejších sopiek na svete, je nepretržite činná od roku 1983. Havajské vulkanologické observatórium (HVO) vydalo v polovici apríla varovanie, že v podzemnom magmatickom krbe rastie tlak a láva by sa mohla začať vylievať. Najnovšiu erupciu sprevádzajú aj zemetrasenia, pričom otras s magnitúdou 6,9 - najsilnejší na Havaji za viac ako 40 rokov - zasiahol oblasť v piatok.