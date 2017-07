Ľavicoví demonštranti narušili návštevu Junckera v Solúne

Na snímke predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Solún 13. júla (TASR) - Grécke prístavné mesto Solún, ktoré dnes navštívil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, bolo počas jeho návštevy dejiskom nepokojov.Demonštranti sa pokúsili preniknúť do koncertnej siene, kde by si hosť z Bruselu mal večer prevziať čestný doktorát miestnej univerzity.Zväčša ľavicových demonštrantov, v ktorých radoch nechýbali transparenty so sloganom "Juncker je nežiaduca osoba" a ktorých protest smeroval predovšetkým proti privatizáciám čakajúcim na zadlžené Grécko pod tlakom medzinárodných veriteľov, rozohnali jednotky polície osobitého určenia s využitím slzotvorného plynu.Návštevu predsedu EK v Grécku, ktorý sa ešte v priebehu večera stretne aj s gréckym premiérom Alexisom Tsiprasom, zabezpečuje značný počet príslušníkov bezpečnostných zložiek.