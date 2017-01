Ľavicových uchádzačov o prezidentský úrad čaká posledná debata

Francúzski politici, zľava doprava, François de Rugy, Arnaud Montebourg, Benoit Hamon, Jean-Luc Bennahmias, Vincent Peillon, Manuel Valls a Sylvia Pinel sa zúčastnili v druhej televíznej debate o francúzsky prezidentský úrad v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž/Brusel 19. januára (TASR) - Sedem ľavicových uchádzačov o francúzsky prezidentský úrad dnes večer zabojuje o priazeň voličov v poslednej televíznej debate pred nedeľňajšími straníckymi primárkami. V predošlej debate divákov najviac oslovili traja exministri - Arnaud Montebourg, Manuel Valls a Benoit Hamon.Manuel Valls, ktorý sa pre zámer uchádzať sa o prezidentský úrad vzdal premiérskej funkcie, má podľa divákov schopnosti na to, aby sa stal hlavou štátu. Na čele vlády stál v období teroristických útokov a je najhlasnejším obhajcom predlžovania výnimočného stavu.Ľavicu si ale pohneval kritikou migračnej politiky nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a snahou obmedziť prílev migrantov do Francúzska. Jeho súper v straníckych primárkach Vincent Peillon mu to počas druhej televíznej debaty rád pripomenul.Ďalší z popredných uchádzačov o stranícku nomináciu, Benoit Hamon, sa zviditeľnil návrhom na uzákonenie tzv. univerzálneho príjmu - teda aby bola každému občanovi nezávisle od jeho sociálnej situácie poskytovaná od štátu rovnaká finančná dávka. Túto dávku vo výške 800 eur mesačne obhajoval aj Jean-Luc Bennahmias.Najpresvedčivejšie vystupovanie televízni diváci prisudzujú Arnaudovi Montebourgovi. Ako jediný sa pri ostatnej televíznej debate odmietol zapojiť do rozpravy o legalizácii marihuany. Debatu na túto tému pred straníckymi primárkami označil za zbytočnú.Francúzske médiá zachytili, že aktuálny francúzsky prezident Francois Hollande bol počas druhej televíznej debaty ľavičiarov v divadle a nesledoval ju. Odmietol povedať, ktorého zo siedmich ľavicových kandidátov v primárkach podporí. V kuloároch sa čoraz častejšie objavuje informácia, že to nebude ani jeden z nich, pretože má najbližšie k populárnemu exministrovi hospodárstva Emmanuelovi Macronovi.Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v dvoch kolách: prvé bude 23. apríla a druhé 7. mája. Podľa prieskumov verejnej mienky na postup do druhého kola ašpiruje kandidát pravice Francois Fillon, šéfka Národného frontu (FN) Marine Le Penová a bývalý člen vládnej Socialistickej strany (PS) Emmanuel Macron. Sondáže, naopak, neprajú kandidátovi ľavice, ktorý ešte len vzíde zo nedeľňajších primárok.