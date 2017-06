Laviolette prosí fanúšikov: Nehádžte nič na ľad

Peter Laviolette. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

PSA from Head Coach Peter Laviolette. pic.twitter.com/UyMuWDCneJ — Nashville Predators (@PredsNHL) 5. června 2017

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nashville 5. júna (TASR) - Tréner hokejistov Nashville Predators Peter Laviolette odkázal pred štvrtým zápasom finálovej série NHL proti Pittsburghu Penguins všetkým fanúšikom, aby nehádzali počas duelu na ľad žiadne veci.Päť sumcov, niekoľko uterákov, vypchatý tučniak a kovbojské klobúky. To všetko dopadlo na ľad v sobotňajšom stretnutí, v ktorom "predátori" zvíťazili nad Pittsburghom 5:1 a upravili stav série na 1:2. Videonahrávku s prosbou Lavioletta zdieľal klub v pondelok na sociálnej sieti Twitter. Tréner žiadal fanúšikov, aby sa vyvarovali podobným prehreškom, pretože klubu by mohli udeliť trest a pokuta.Polícia odhaduje, že v sobotu večer sa v meste objavilo viac ako 50.000 ľudí a to ju donútilo urobiť zmeny. Aby zvládla davy, na námestie s amfiteátrom v centre mesta, na ktorom mohli pozerať zápas, povolila vstúpiť iba 200 fanúšikom s náramkami.