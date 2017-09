Lávky v Sulíne a v Červenom Kláštore priniesli do obcí viacej turistov

Na snímke pltníci prevážajú turistov na pltiach po rieke Dunajec v Červenom Kláštore. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Červený Kláštor/Sulín 9. septembra (TASR) – Lávky pre peších a cyklistov na slovensko-poľskom pohraničí v obciach Červený Kláštor (okres Kežmarok) a Sulín (okres Stará Ľubovňa) priniesli do regiónu v Zamagurí a na severnom Spiši viacero turistov. Ako uviedol pre TASR starosta obce Sulín Štefan Romaňák, v obci, ktorú preslávila najmä minerálna voda Sulinka, lávku využívajú hlavne turisti z Poľska.Lávka ponad rieku v hraničnej obci Sulín vedie do poľskej obce Zegiestow. Poliaci ju vybudovali v spolupráci so Slovákmi najmä vďaka finančným prostriedkom z EÚ. Sprístupnená bola v septembri 2015.vysvetlil Romaňák. Náklady na výstavbu boli takmer 1,3 milióna eur.Starosta verí, že vďaka lávke pribudne v obci viac turistov. Podľa neho lávku využívajú najmä Poliaci v letných mesiacoch. Do povedomia ľudí sa dostáva aj vďaka letnému cezhraničnému stretnutiu obce Sulín a susednej poľskej obce Zegiestow. V júni sa tohto stretnutia zúčastnilo zhruba 500 ľudí. Betónová lávka obložená drevom je dielom dvojice architektov Irakliho Eristaviho a Pavla Šillu, ktorí spolupracovali aj s ďalšími odborníkmi.Už 11 rokov spája obec Červený Kláštor s poľskou obcou Śromowce Niźne lávka ponad rieku Dunajec. Jej vybudovanie prinieslo podľa starostu obce Červený Kláštor Štefana Džurného pre celý región Zamaguria viac pozitív ako negatív.vymenoval pre TASR starosta obce. Podľa jeho ďalších slov sa výstavbou lávky prepojili oba brehy Dunajca a obe strany Pieninského národného parku, čo malo za následok sekundárny nárast naplnenosti ubytovacích zariadení v obci a v susednom okolí.Most, ktorý je zavesený na pilieri s výškou 26,8 metra, je dlhý takmer 150 metrov. Majoritným vlastníkom lávky je poľská obec Czorsztyn, slovenská strana vlastní len 13,1 percent. Podľa Džurného mostom denne prejdú stovky turistov, najmä v lete.poznamenal.Vybudovaním lávky sa v obci výrazný zvýšil pohyb návštevníkov.priblížil Džurný. Podľa neho obec stratila aj status pokojného miesta na oddych a relax a stala sa centrom turistického ruchu.