Lavrov hrozí USA odvetnými krokmi pre kauzu z čias Obamu

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 11. júla (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pohrozil dnes odvetnými krokmi voči Spojeným štátom v ťahajúcom sa spore ohľadom dvoch ruských diplomatických komplexov, do ktorých im USA minulý rok zablokovali prístup.Mesiac po volebnom víťazstve Donalda Trumpa prezident Barack Obama uzavrel rekreačné zariadenia z čias studenej vojny a vypovedal 35 ruských diplomatov. Trump a ruský prezident Vladimir Putin diskutovali o tejto záležitosti na summite G20 minulý týždeň v Nemecku, pripomína agentúra AP.Po dnešných stretnutiach v bruselskom sídle Európskej únie Lavrov vyjadril nádej, že "". Bez ďalších podrobností však dodal, že ak sa Washington nerozhodne záležitosť riešiť, potom Rusko bude musieť prijať "".Dnešné vydanie ruských novín Izvestija s odvolaním sa na zdroj na ministerstve zahraničných vecí uviedlo, že Moskva plánuje vypovedať asi 30 amerických diplomatov a zhabať niekoľko objektov vo vlastníctve Spojených štátov v Rusku. K opatreniu zrejme pristúpi pre postoj Washingtonu, ktorý stále nevrátil majetok ruského veľvyslanectva zhabaný vlani v decembri.V takejto situácii je Ruská federácia podľa zdroja novín Izvestija nútená reagovať recipročne "".V Moskve podľa Izvestijí nechceli prikročiť k uvedenému opatreniu, "".Vypovedaniu amerických diplomatov by ešte mohlo zabrániť stretnutie námestníka ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Riabkova s námestníkom šéfa americkej diplomacie pre politické záležitosti Thomasom Shannonom, ktoré sa malo uskutočniť 23. júna, bolo však zrušené v reakcii na nové sankcie uvalené Spojenými štátmi na Rusko. "" citujú Izvestija zdroj z rezortu diplomacie.Obama koncom decembra 2016 prijal balík protiruských sankcií za zasahovanie Moskvy do prezidentských volieb a vyvíjanie nátlaku na amerických diplomatov pôsobiacich v Rusku a vypovedal z krajiny niekoľko ruských diplomatov. USA okrem iného zablokovali ruským diplomatom prístup do dvoch obytných komplexov v New Yorku a vo Washingtone. Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov to vtedy označil za vnútornú záležitosť americkej vlády, no avizoval odvetné kroky, ak Washington neurobí nápravu.