Lavrov interpretoval slová Trumpa o zrušení sankcií inak ako analytici

Na kombosnímke ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov a novozvolený prezident USA Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 17. januára (TASR) - Moskva sa nedomnieva, že nový americký prezident Donald Trump sa pokúša spojiť zrušenie sankcií uvalených na Rusko so zmluvou o znížení počtu jadrových zbraní. Vyhlásil to dnes v Moskve ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý tak reagoval na Trumpove výroky z rozhovoru pre denníky Sunday Times a Bild.Lavrov na svojej výročnej tlačovej konferencii spresnil, že nechce tieto výroky interpretovať, ale, ako znie výklad väčšiny komentátorov a analytikov.Podľa šéfa ruskej diplomacie Trump v prvom rade uviedol, že so sankciami voči Rusku. Následne sa podľa Lavrova vyjadril, že ak je s Ruskom možné robiť užitočné veci, treba nájsť východisko z terajšej situácie. ZaTrump považuje aj ďalšie kroky v oblasti jadrového odzbrojenia.uviedol Lavrov.Ruský minister zahraničných vecí sa vyjadril, že jadrové zbrojenie, strategická stabilita a jadrová a strategická rovnováha tvoria jednu z kľúčových tém vo vzťahoch medzi USA a Ruskom. Obnovenie dialógu v tejto sfére je preto pre Rusko prioritou, zdôraznil Lavrov.Dodal, že ak sú prezident Trump a jeho vláda skutočne pripravení spoločne s Ruskom hľadať spôsoby riešenia spoločných problémov a hrozieb, Rusko bude reagovať ústretovo. Lavrov pritom spresnil, že táto ústretovosť Ruska nezávisí od toho, kto stojí na čele tej-ktorej krajiny.vyhlásil Lavrov. Informoval, že Moskva je pripravená obnoviť dialóg s USA o strategickej stabilite, keď sa Trumpova vláda ujme funkcií.Lavrov na dnešnej tlačovej konferencii taktiež informoval, že v uplynulých týždňoch navrhovala Rusku obnovenie dialógu o strategickej stabilite aj odstupujúca administratíva prezidenta USA Baracka Obamu. Uviedol, že sa v tejto veci uskutočnilo stretnutie, avšak ďalšie rokovania bude viesť Trumpova vláda.