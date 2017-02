Lavrov odmieta postupné rušenie sankcií proti Rusku

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň/Moskva 5. februára (TASR) - Rusko sa nezapojí do recipročného procesu so Západom, v rámci ktorého by mali byť postupne rušené sankcie spojené s otázkou Ukrajiny, vysvetlil v rozhovore pre rakúsky spravodajský týždenník Profil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Interview poskytol šéf ruskej diplomacie v Moskve a dnes bolo zverejnené na webovej stránke časopisu.povedal Lavrov. Týmto vyjadrením reagoval na návrh svojho rakúskeho rezortného partnera Sebastiana Kurza, ktorý je v roku 2017 úradujúcim predsedom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).Kurz chce, aby sa Európska únia a Rusko zapojili do vzájomného, recipročného procesu: kroky k vyriešeniu ukrajinského konfliktu by mali vyústiť do postupného rušenia sankcií uvalených Európskou úniou na Moskvu.EÚ a USA sankcionujú Rusko za anexiu ukrajinského polostrova Krym a za podporu vzbúrencov bojujúcich na východe Ukrajiny proti armáde. Moskva na sankcie zareagovala odvetným opatrením - zákazom dovozu poľnohospodárskych produktov z krajín EÚ.Lavrov pre rakúsky týždenník však konštatoval, že Kurza i OBSE bude podporovať v ich snahách o vyriešenie ukrajinskej krízy.povedal Lavrov, majúc na mysli spoluprácu s OBSE.Nová americká veľvyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová vo štvrtok odsúdilaRuska na Ukrajine, čo je v kontraste s miernejším postojom prezidenta USA Donalda Trumpa voči Moskve.Trumpove vyhlásenia dali nádej na lepšie bilaterálne vzťahy, uviedol pre magazín Profil Lavrov - dodal však, že