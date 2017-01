Lavrov odmietol tvrdenia, že z Ruska vychádza hrozba pre IT bezpečnosť

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 17. januára (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dnes rozhodne odmietol tvrdenia, že z Ruska vychádza počítačová hrozba. Vyhlásil, že tieto obvinenia sú založené naNa svojej výročnej tlačovej konferencii v Moskve Lavrov tiež poznamenal, ževyhlásil Lavrov s tým, že od týchto pokusov o dokázanie viny RuskaBývalý agent britskej tajnej služby MI6, ktorý je údajne autorom správy o tom, že Moskva vlastní kompromitujúce materiály o novozvolenom prezidentovi Donaldovi Trumpovi, je podľa LavrovaPodľa agentúry RIA Novosti Lavrov uviedol, že nemieni dokazovať neopodstatnenosť obvinení na adresu Ruska. Odvolal sa aj na prezumpciu neviny.Lavrov pripomenul, že podľa Ruska je medzinárodná počítačová bezpečnosť vecou, o ktorú by. Dodal, že Rusko bolo zaZverejnenie výňatkov i samotnej správy o existencii kompromitujúcich materiálov na novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa v médiách vyvolalo ostrú reakciu zo strany Trumpa i jeho tímu, ktorí všetky tvrdenia označili za vymyslené.Rusko tiež rozhodne poprelo, že by bolo zbieralo kompromitujúce materiály na Trumpa či jeho protikandidátku vo voľbách Hillary Clintonovú, ako sa to v správe tvrdí. Kremeľ deklaroval, že Rusko žiadne podobné materiály nezhromažďuje a pracuje len v záujme svetového mieru a bezpečnosti.