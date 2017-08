Lavrov po stretnutí s Tillersonom cíti, že USA sú pripravené na dialóg

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 6. augusta (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dnes povedal, že cíti pripravenosť USA pokračovať aj napriek napätému vzťahu v dialógu s Moskvou. Lavrov sa takto vyjadril po stretnutí so svojím americkým náprotivkom Rexom Tillersonom, ktoré prebehlo vo filipínskej metropole Manila popri zasadnutí ministrov zahraničných vecí Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).Lavrov ďalej uviedol, že Tillerson sa ho najprv pýtal na odvetné opatrenia, ktorými Moskva reagovala na nové americké sankcie.povedal Lavrov podľa agentúry Reuters na margo skonfiškovania rekreačnej vily na okraji Moskvy, ktorá patrila Spojeným štátom a využívali ju členovia amerického diplomatického zboru.Stretnutie oboch šéfov diplomacií bolo vôbec prvým od uvalenia nových sankcií na Rusko a odvetných opatrení Moskvy, ktorá Spojeným štátom nariadila, aby znížili o 755 ľudí počet zamestnancov na veľvyslanectve v Moskve a konzulátoch v Petrohrade, Jekaterinburgu a Vladivostoku.Lavrov ďalej uviedol, že s Tillersonom hovorili aj o množstve ďalších tém vrátane krízy na Kórejskom polostrove.povedal Lavrov. Dodal, že obe strany sa dohodli na tom, že námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov bude v dialógu o zložitých bilaterálnych otázkach pokračovať so svojím americkým náprotivkom Thomasom Shannonom.Tillerson tiež Lavrova informoval, že osobitný predstaviteľ USA pre Ukrajinu Kurt Volker už čoskoro navštívi Rusko, kde sa stretne s poradcom ruského prezidenta Vladislavom Surkovom. "Radi by sme vedeli, aký bude mať osobitný vyslanec dojem zo súčasnej situácie," dodal Lavrov na margo avizovanej návštevy.