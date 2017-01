Lavrov: Rusko na rokovania o Sýrii pozýva Trumpových zástupcov

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na archívnej fotografii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kazachstan je už pripravený na rozhovory o Sýrii v Astane

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 17. januára (TASR) - Moskva na nadchádzajúce rokovania o urovnaní konfliktu v Sýrii, ktoré sa uskutočnia v kazašskej Astane, pozýva aj zástupcov vlády nastupujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa. Informoval o tom dnes v Moskve ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý dodal, že Rusko Trumpa nabáda, aby sa vo svojom úrade sústredil na boj s terorizmom.Lavrov uviedol, že ruskí a americkí experti by v Astane mohli začať diskusiu o boji s terorizmom v Sýrii. Šéf ruskej diplomacie vyjadril nádej, že americká strana tento návrh prijme. Dodal, že rokovania v Astane budú prvou príležitosťou na diskusiu o účinnejšom boji proti terorizmu v Sýrii.Ruský minister súčasne v menej svojej krajiny vyslovil očakávanie, že spolupráca pri urovnávaní krízy v Sýrii bude s Trumpovou administratívou účinnejšia, než bola v prípade vlády odchádzajúceho prezidenta USA Baracka Obamu.Lavrov tiež pripomenul, že Trump označil boj s terorizmom za jednu z priorít svojho pôsobenia v Bielom dome. Zároveň poznamenal, že Rusko a USA spolupredsedajú medzinárodnej skupine na podporu Sýrie, ktoráUsporiadať mierové rokovania o Sýrii v Astane navrhol pred časom ruský prezident Vladimir Putin po dohode so svojím tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom. Podľa Putinových predstáv by tieto rokovania mali byť doplnením mierového procesu v Ženeve.Očakáva sa, že schôdzka v Astane sa uskutoční 23. januára. Rokovania v Ženeve sú naplánované na 8. februára.Kazachstan je plne pripravený na hostiteľstvo rozhovorov o Sýrii vo svojom hlavnom meste Astana 23. januára. Informovala o tom dnes ruská agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na kazašského ministra zahraničných vecí Kajrata Abdrachmanova.Rusko ako najvplyvnejší spojenec sýrskeho prezidenta Bašára Asada presadilo mierové rozhovory v Astane po tom, čo Asadove sily dosiahli dobytím východnej časti sýrskeho mesta Aleppo dôležité víťazstvo.Rozhovory o Sýrii v Astane podporuje aj Turecko. Spojené štáty, ktoré podnikali vlani neúspešné snahy o spustenie mierových rokovaní, sa na najnovšom diplomatickom úsilí nepodieľali, pripomína agentúra Reuters.