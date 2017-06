Lavrov: Rusko si váži vzťahy so SR,podporí jej predsedníctvo vo VZ OSN

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kaliningrad 6. júna (TASR) - Moskva bude počas slovenského predsedníctva vo Valnom zhromaždení OSN pomáhať Bratislave všetkými možnými spôsobmi, povedal dnes ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na stretnutí so slovenským kolegom Miroslavom Lajčákom.Podľa správy ruskej tlačovej agentúry TASS Lavrov Lajčákovi zablahoželal k zvoleniu za predsedu 72. zasadnutia VZ OSN a dodal, že "naše delegácie v New Yorku aktívne spolupracujú, urobíme všetko pre to, aby sme vám pomáhali" pri výkone funkcie.Lavrov pri rozhovore zdôraznil, že sa plánuje zamerať na "situáciu v OSN, keďže nový generálny tajomník inicioval širokú diskusiu o ďalších reformách" organizácie.citoval ho ďalej TASS.dodal. Pokles v bilaterálnom obchode s uplynulých rokov sa podľa jeho názoru zrejme zastavil - v prvých mesiacoch tohto roka došlo k výraznému nárastu a Lavrov dúfa, že tento trend bude pokračovať.Šéf ruskej diplomacie tiež poďakoval slovenským orgánom za ich starostlivosť o hroby sovietskych vojakov, ktorí položili životy pri oslobodzovaní Európy od nacizmu.