Lavrov sa stretol s Trumpom aj Tillersonom

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 10. mája (TASR) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa dnes vo Washingtone stretol so svojím rezortným kolegom Rexom Tillersonom. Schôdzka sa konala na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí, informovala agentúra DPA.Tillerson uviedol, že stretnutie bolo dobrou príležitosťou na to, aby s Lavrovom, ktorý nadviazali už v apríli v Moskve počas Tillersonovej návštevy.Počas spoločného fotografovania po stretnutí sa jeden z reportérov oboch ministrov spýtal, či ich rozhovory nezatienilo nečakané utorňajšie odvolania riaditeľa Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Jamesa Comeyho. Tillerson na otázku neodpovedal. Lavrov však podľa agentúry AP zareagoval sarkasticky.povedal Lavrov, pričom novinárom následne pohŕdavo zamával a odišiel spoločne s Tillersonom.Lavrov následne zamieril do Bieleho domu, kde sa stretol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ten schôdzku s ministrom opísal akoHlavnou témou Lavrovovej trojdňovej návštevy vo Washingtone by malo byť prerokovanie ruského plánu na stabilizáciu Sýrie po viac než šiestich rokoch občianskej vojny.