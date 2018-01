Lavrov: USA a Západ strácajú svoje dominantné postavenie

Na snímke ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 15. januára (TASR) - Téma vzťahov Ruska a USA bola jednou z hlavných tém tlačovej konferencie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova o hodnotení výsledkov ruskej diplomacie za rok 2017, ktorá sa konala v pondelok v Moskve. Informovala o tom agentúra RIA Novosti.Podľa Lavrova Spojené štáty a historický Západ strácajú svoje dominantné postavenie, ktorému sa tešili najmenej päť storočí. Uviedol, že vo svete sa objavili nové centrá ekonomickej a finančnej sily a politického vplyvu.Vysvetlil, že v danej situácii treba medzinárodný systém prispôsobiť, aby sa tieto nové mocenské centrá mohli zapojiť do dialógu na báze rovnoprávnosti.Podľa neho sa Washington snaží zastaviť zmenšovanie svojho vplyvu v svetovej politike. Spojené štáty sa však podľa neho utiekajú k metódam, ktoré sú nelegitímne. V tejto súvislosti Lavrov vyjadril poľutovanie, že USA a ich spojenci sa v zahraničnej politike naďalej riadia výlučneLavrov dodal, žena súčasnom stave vzťahov USA a Ruska má americké vedenie, a to. Uviedol, že MoskvaSpojených štátov. Upozornil pritom, že Moskva to vždyPodľa Lavrovovho názoru sa administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa bojína medzinárodnej scéne, a to v celom rade oblastí napr. v energetike či zbrojárstve. Tieto snahy sú podľa Lavrova síce pochopiteľné, aleNa otázku, či ľutuje, že voľby v USA vyhral Trump, a nie demokratka Hillary Clintonová, Lavrov odpovedal, ževyhlásil Lavrov.Podľa Lavrovovho názoru plány Spojených štátov, ktoré sa týkajú vytvorenia bezpečnej zóny v pohraničí Sýrie svedčia o tom, že Washington nemá záujem na územnej celistvosti Sýrie. Lavrov vyhlásil, že túto zónu majú podľa predstáv Washingtonu kontrolovať zrejme sily lojálne Spojeným štátom a pod ich vedením.Podľa Lavrova však tieto snahy vyvolávajú obavy, že ide o kurz smerujúci k rozdeleniu Sýrie. Dodal, že Rusko spolu s Tureckom a Iránom očakávajú od USA v tejto veci vysvetlenie.Ruský minister pripomenul opakované ubezpečovanie amerického ministerstva zahraničných vecí, že jediným cieľom prítomnosti USA v Sýrii je likvidácia teroristov. Podľa Lavrovovho názoru Spojené štáty nenapomáhajú riešiť konflikt v Sýrii,. Dodal, že týmto cieľom sa administratíva Donalda Trumpa nijako nelíši od jeho predchodcu Baracka Obamu.