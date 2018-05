Lavrov v Pchjongjangu: Rusko bude pripravené podporiť dohody s KĽDR

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pchjongjang 31. mája (TASR) - Moskva bude pripravená podporiť dohody so Severnou Kóreou, ktoré budú zohľadňovať záujmy všetkých zainteresovaných strán. Po rokovaniach v Pchjongjangu so severokórejským ministrom zahraničných vecí Ri Jong-hoom to uviedol vo štvrtok šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov.povedal Lavrov, ktorého citovala agentúra TASS.Pokiaľ ide o riešenie otázky jadrových zbraní na Kórejskom polostrove, podľa Lavrova nemôže byť úplné, kým sa nezrušia sankcie voči Severnej Kórei.dodal Lavrov.