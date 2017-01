Lavrov: Ženevské mierové rokovania o Sýrii odložili na koniec februára

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov na archívnej fotografii. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 27. januára (TASR) - Sýrske mierové rokovania v Ženeve sa uskutočnia až koncom februára. Oznámil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorý dnes v Moskve rokoval s predstaviteľmi niektorých sýrskych opozičných skupín.Lavrov vyhlásil, že rokovania hlavných aktérov ozbrojeného konfliktu v Sýrii, ktoré sa za sprostredkovania OSN mali začať 8. februára v Ženeve, boli preložené na koniec februára. Príčinu odkladu Lavrov neuviedol.Ruský minister súčasne ocenil sýrske mierové rokovania, ktoré sa tento týždeň konali v kazašskej Astane. Vyzdvihol, že v ich rámci sa uskutočnili aj prvé priame rozhovory zástupcov ozbrojenej opozície s delegáciou sýrskej vlády.Informoval tiež, že Rusko predložilo návrh novej sýrskej ústavy, ktorý podľa neho zhŕňa návrhy vládnych i opozičných skupín. Ide o návrhy, ktoré boli predostreté počas predchádzajúcich rokov a ktoré majú určité styčné body.Lavrov zdôraznil, že Rusko svoj návrh sýrskej ústavy nechce nikomu vnucovať. Vysvetlil, že "ide o návrhy, ktorých cieľom je stimulovať diskusiu na túto tému v Ženeve".uviedol Lavrov.Sýrsku opozíciu na schôdzke s Lavrovom zastupovali predstavitelia niekoľkých skupín: moskovskej, káhirskej, astanskej, a humajmímskej, nazvaných podľa miesta konania ich stretnutí. Prítomní boli aj zástupcovia kurdskej Strany demokratickej jednoty (PYD), ako aj kurdskej Národnej rady, informovala agentúra TASS.Lavrov dnes vyjadril presvedčenie, že nastolenie prímeria v Sýrii vylučuje možnosť ďalšieho odkladu obnovenia rokovaní medzi sýrskou vládou a opozíciou.pripomenul Lavrov s tým, že "teraz sú bojové operácie zastavené, je nastolený režim prímeria, preto by už nemali byť žiadne výhovorky".Dodal, že pri príprave mierových rokovaní "nemožno stále brať ohľad na rijádsku skupinu". Uviedol, že keby tomu bolo tak, "v sýrskom urovnaní by sa nedalo nikdy napredovať".Vysvetlil tiež, že zástupcov tejto časti opozície opakovane pozývali na rokovania do Moskvy. Podľa Lavrova aj prejavili záujme o účasť, ktorú však následne zrušili s tým, že sa s nami budú kontaktovať ako samostatný subjekt, nie ako súčasť "pokrokových demokratických opozičných síl".