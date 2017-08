Lawrence odišiel z Leicesteru, posilnil sa aj Galatasaray Istanbul

Tom Lawrence (vpravo) z Leicestru City a Haris Vučkič z Newcastlu United počas zápasu 3. kola anglického Pohára FA 3. januára 2015 v Leicestri. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 15. augusta (TASR) - Waleský futbalista Tom Lawrence prestúpil z Leicesteru City do druholigového Derby County. Predpokladaná prestupová suma za 23-ročného útočníka je 5 miliónov libier, ale podľa anglických médií sa môže vyšplhať až na 7 miliónov.Šesťnásobný reprezentant Walesu bol hráčom Leicesteru od roku 2014, ale v drese víťaza Premier League z predminulej sezóny neodohral ani jeden ligový zápas. Bol na hosťovaní v Rotherhame, Blackburne, Cardiffe a Ipswichi, za ktorý v minulej sezóne odohral 36 zápasov a dal 11 gólov.Derby County nemali dobrý vstup do sezóny, keď v prvých dvoch zápasoch The Championship získali len jeden bod.Novou posilou Galatasarayu Istanbul sa stal alžírsky krídelník Sofiane Feghouli. Turecký futbalový klub angažoval 27-ročného hráča za 5,01 milióna libier z londýnskeho West Hamu United a podpísal s ním zmluvu na päť rokov.O prestupe Feghouliho informoval web BBC. Alžírčan odohral v drese27 zápasov a dal v nich štyri góly. Parížsky rodák pred pôsobením vo West Hame hral za Grenoble a Valenciu a bol aj na krátkom hosťovaní v Almerii.V mládežníckych kategóriách reprezentoval Francúzsko, ale od roku 2012 oblieka dres Alžírska, za ktoré odohral 42 zápasov a dal 11 gólov. Na majstrovstvách sveta 2014 premenil v zápase s Belgickom jedenástku a strelil prvý gól severoafrickej krajiny na MS po 28 rokoch.