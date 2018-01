Lazio Rím s pokutu 50.000 eur za zneuctenie podobizne A. Frankovej

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 25. januára (TASR) - Taliansky futbalový klub Lazio Rím musí zaplatiť pokutu 50.000 eur za prejavy antisemitizmu jeho fanúšikov. Podľa agentúry AP ho potrestala Talianska futbalová federácia (FIGC) za to, že po víťaznom zápase nad Cagliari 22. októbra 2017 porozhadzovali na Stadio Olimpico obrázky Anny Frankovej oblečenej v drese rivala AS Rím.FIGC pôvodne hrozila, že Laziu na dva zápasy uzavrie časť tribúny. Klub však argumentoval, že podnikol všetky kroky na zamedzenie budúceho podobného počínania, resp. že by bolo neférové potrestať všetkých fanúšikov za čin malej skupiny asi 20 ľudí.