Le Figaro: Lepšie je jesť menej mäsa a viac strukovín

Ilustračné foto, strukoviny Foto: TASR/AP Ilustračné foto, strukoviny Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 25. januára (TASR) - Lepšie je jesť menej mäsa a viac strukovín, sumarizoval dnes denník Le Figaro odporúčania francúzskej Národnej agentúry hygienickej bezpečnosti výživy, životného prostredia a práce (ANSES). Tá zverejnila nové zistenia v oblasti konzumácie potravín a aktualizovala ich vo svetle najnovších vedeckých údajov.Desať rokov po spustení prvých výziev, ktoré sa premietli do sloganu: "Jedzte päť porcií ovocia a zeleniny denne", v oblasti zdravého stravovania prichádzajú nové správy. Po štyroch rokoch práce špecialisti ANSES odporúčania zacielili na populáciu dospelých ľudí a obsiahli do nich popri zvyčajných nutričných údajov aj tri nové parametre, uvádza denník. "Použili sme algoritmus schopný spracovať zároveň nutričné zloženie vyše 1300 pokrmov, riziko vývoja chronických chorôb v súvislosti so stravovacími návykmi Francúzov, ale aj hladinu kontaminácie potravín," povedala pre denník Irene Margaritis z ANSES. Odporúčania pre deti, tehotné ženy a vekovo starších ľudí budú spracované a zverejnené v osobitnej správe v blízkom čase.Podľa odborníkov z ANSES je potrebné znížiť konzumáciu údenín na 25 gramov denne, na taniere by sa nemalo dostať viac ako 500 gramov mäsa, okrem hydiny, týždenne. Špecialisti z ANSES konštatovali, že aj pri rešpektovaní týchto prahových množstiev daných potravín pretrváva mierne zvýšené riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a rekta. Je možné kompenzovať pokles konzumácie mäsa inými zdrojmi proteínov tak, aby pritom nebolo nijak ohrozené zdravie, povedala Margaritis.ANSES podporuje zvýšenie spotreby strukovín, napríklad šošovice, bôbov či cíceru. Odborníci rovnako zdôraznili nevyhnutnosť dávať prednosť celozrnným produktom, chlebu, cestovinám, ryži, ktoré zaisťujú lepšiu nutričnú kvalitu. Konzumácia celozrnných potravín znižuje riziko vzniku diabetu druhého stupňa, srdcovo-cievnych chorôb a rakoviny hrubého čreva a konečníka.Pokiaľ ide o sladené nápoje, odporúčanie odborníkov je jednoznačné: nie viac ako jeden pohár denne.Správa ANSES sa venuje aj problému kontaminácie niektorých produktov ťažkými kovmi, zostatkovým množstvom pesticídov či látkami narúšajúcimi činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním.