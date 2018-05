Le Maire: Nová obchodná dohoda Číny a USA by mohla byť na úkor Európy

Bruno Le Maire, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Paríž 21. mája (TASR) - Situácia v americko-čínskych obchodných vzťahoch sa na určitý čas upokojila, keď americký minister financií Steven Mnuchin uviedol, že obchodná vojna v najbližšom čase nehrozí. Po druhom kole obchodných rokovaní medzi Čínou a USA vo Washingtone sa ukazuje, že dve najväčšie ekonomiky sveta by sa mohli dohodnúť a nové clá voči sebe nezaviesť. Najnovšie informácie však vyvolali obavy v Európe, že nová obchodná dohoda USA a Číny by mohla byť na úkor Európy.Ako Mnuchin uviedol v nedeľu (20.5.) pre televíznu stanicu Fox News, obe krajiny budú pracovať na širšej obchodnej dohode a počas tohto obdobia nové dovozné clá neuplatnia. Vyhlásenie prišlo len deň potom, ako Peking a Washington informovali, že Čínazvýši dovoz amerických produktov, aby tak znížila v súčasnosti vysoký prebytok v obchode s USA. Ten dosiahol v minulom roku približne 375 miliárd USD (318,31 miliardy eur) a americká vláda ho chce do roku 2020 stlačiť o 200 miliárd USD.Mnuchin povedal, že USA očakávajú zvýšenie vývozu najmä agroproduktov na čínsky trh, ale aj energetických produktov.povedal Mnuchin s tým, že sa postupujeZatiaľ nie je jasné, ktoré americké produkty a služby získajú lepší prístup na čínsky trh. Okrem agrokomodít a energetických produktov by podľa médií mohlo ísť aj o niektoré služby v oblasti financií a zdravotnej starostlivosti. Jasnejšie by to malo byť po návšteve amerického ministra obchodu Wilbura Rossa v Číne.Ako však povedal francúzsky minister hospodárstva Bruno Le Maire, na novú obchodnú dohodu by mohla Európa doplatiť.povedal v rozhovore pre francúzsku spravodajskú stanicu CNews. Nová dohoda medzi USA a Čínou, ktorá by znamenala väčšie otvorenie sa čínskeho trhu americkým produktom, by totiž mohla viesť k tomu, že americké produkty začnú nahrádzať európsky vývoz do Číny.