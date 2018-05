Le Maire: Úlohou francúzskej vlády nie je zastaviť straty Air France

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 6. mája (TASR) - Úlohou francúzskej vlády nie je zastaviť straty leteckej spoločnosti Air France. Vyhlásil to v nedeľu minister financií Bruno Le Maire. Dodal, že dopravca nevyvinul dostatočné úsilie, aby zostal konkurencieschopný.povedal Le Maire pre televíziu BFM.Francúzska vláda má 14-% podiel v spoločnosti Air France-KLM, ktorej problémy sa ešte prehĺbili po tom, ako jej generálny riaditeľ Jean-Marc Janaillac v piatok (4.5.) oznámil, že odstupuje z funkcie, keďže zamestnanci odmietli platovú dohodu. Le Maire pripomenul, že štát tu nie je na to, aby zachraňoval dopravcu.Minister financií tiež uviedol, že vplyv nedávneho štrajku vo Francúzsku, na ktorom sa zúčastnili aj zamestnanci železníc a Air France, na hrubý domáci produkt (HDP) sa pohyboval okolo 0,1 %.Air France v nedeľu avizovali, že počas štrajku zamestnancov v pondelok 7. mája vypraví podľa odhadov takmer 85 % letov.Dopravca sa nevie dohodnúť so zamestnancami, ktorí v piatok (4.5.) vyzvali generálneho riaditeľa Janaillaca, aby odstúpil a odmietli návrh na zvýšenie miezd. Odbory zároveň informovali, že dodržia plán štrajkov, ktoré sa uskutočnia 7. a 8. mája.