Le Pen naznačil, že zásluhu na úspechu dcéry Marine má jeho politika

Jean-Marie Le Pen. Foto: TASR/AP Jean-Marie Le Pen. Foto: TASR/AP

Paríž 24. apríla (TASR) - Zakladateľ francúzskeho krajne pravicového Národného frontu (FN) Jean-Marie Le Pen zorganizoval v nedeľu vo svojom sídle vlastný večierok, na ktorom so svojimi najvernejšími politickými druhmi čakal na výsledok prvého kola prezidentských volieb vo Francúzsku.Jeho dcéra Marine v ňom postúpila do druhého kola, v ktorom sa 7. mája stretne s centristom Emmanuelom Macronom.Večierok sa konal v Le Penovom sídle Montretout v meste Saint-Cloud v departemente Hauts-de-Seine.Ako dnes napísal denník Libération, Le Pen sa počas neho vyhýbal vysloveniu podpory svojej dcére. Namiesto toho opakoval, že je bojovníkom. Z jeho slov tiež vyplynulo, že jeho dcéra za svoj volebný úspech vďačí "40 rokov trvajúcemu boju proti dekadentnosti Francúzska", ktorý - ako naznačil - viedol práve on. Dodal, že "Marine sa kvalifikovala, a to je pre nás najhlavnejšie". Uviedol, že svoju dcéru podporí aj v druhom kole volieb.Libération pripomína, že Jeanovi-Mariemu Le Penovi trvalo 30 rokov, kým sa - v roku 2002 - dostal do druhého kola volieb, v ktorom ho porazil Jaques Chirac. Jeho dcéra Marine potrebovala na vyšvihnutie sa do najvyššej politiky len päť rokov.Le Pen sa počas svojej politickej dráhy opakovane dostával do konfliktu so zákonom, a to kvôli podnecovaniu k rasovej nenávisti alebo popieraniu zločinov z obdobia nacizmu.Tento patriarcha FN sa v roku 2015 napokon stal bremenom aj pre vlastnú stranu. Pod vedením jeho dcéry Marine sa totiž FN usiloval viesť umiernenejšiu politiku v snahe získať nových voličov. Le Pen však svoju rétoriku nezmiernil, čo spolu s ďalšími spormi viedlo k jeho vylúčeniu zo strany.Vzťahy medzi Marine Le Penovou a jej otcom sú podľa ich blízkych spolupracovníkov stále "chladné" a držia si od seba odstup.Marine Le Penová čakala na výsledok prvého kola prezidentských volieb v meste Hénin-Beaumont v departemente Pas-de-Calais.