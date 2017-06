Le Pena v deň narodenín nevpustili na rokovanie Národného frontu

Jean-Marie Le Pen. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 20. júna (TASR) - Čestný predseda a zakladateľ Národného frontu (FN) Jean-Marie Le Pen sa dnes márne pokúšal dostať do budovy, kde prebiehalo zasadnutie politického výboru tejto strany, ktorú dlhé roky viedol. O zákaze jeho vstupu na rokovanie rozhodla jeho dcéra, terajšia šéfka FN Marine Le Penová.Zasadnutie výboru sa konalo v sídle strany v meste Nanterre, len dva dni po druhom kole parlamentných volieb vo Francúzsku, v ktorých strana nezaznamenala uspokojivé výsledky.Le Pen, ktorý práve dnes oslavuje 89. narodeniny, sa pred sídlo budovy dostavil dopoludnia v sprievode súdneho úradníka. Ten úradne skonštatoval, že mu bol zablokovaný vstup do na podujatie v straníckej centrále, na ktorom by sa podľa štatútu FN mohol zúčastniť.Plot okolo budovy bol dnes ráno uzamknutý reťazami, uviedla belgická televízna stanica RTBF. O zákaze vstupu pre Le Pena rozhodli najvyšší stranícki predstavitelia vrátane jeho dcéry. Skutočnosť, že mu neumožnia vstup do budovy, mu bola oznámená vopred.Le Pen pre francúzske médiá uviedol, že toto rozhodnutie odporuje stanovám strany, rozhodnutiu kongresu ako aj súdnym rozhodnutiam a "najzákladnejším zákonom hanby". Spresnil, že strane požičal deväť miliónov eur, bez ktorých by sa FN nemohla zúčastniť parlamentných ani prezidentských volieb.Čestný predseda FN zároveň upozornil, že vedenie strany by malo niesť morálnu zodpovednosť za neúspech v oboch voľbách a nasledovať príklady lídrov socialistov a republikánov, ktorí po volebnom neúspechu odstupujú zo svojich pozícií.uviedol Le Pen. Na otázku novinárov, či by demisiu mala podať aj jeho dcéra, ktorá je šéfkou výkonného výboru strany, spresnil"FN zrušila Le Penovi titul čestného predsedu strany v auguste 2015. On toto rozhodnutie súdne napadol a súd vlani rozhodol, že na titul čestného predsedu nárok má. Strana sa proti tomuto súdnemu rozhodnutiu odvolala.