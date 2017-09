Le Penová blahoželala AfD k historickému úspechu vo voľbách

Na snímke Marine Le Penová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 25. septembra (TASR) - Krajne pravicovej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá sa v nedeľných voľbách stala treťou najsilnejšou stranou v Spolkovom sneme, blahoželala k volebnému úspechu aj šéfka francúzskeho krajne pravicového Národného frontu (FN) Marine Le Penová.Ako v noci nadnes informovala televízia RTL, volebný úspech AfD označila Le Penová vo svojom tweete zaAfD, ktorá sa ostro vymedzuje proti imigrantom a islamu, získala v nedeľných voľbách do Bundestagu podľa neoficiálnych výsledkov od 13,1-13,2 percenta hlasov a stala sa tak treťou najsilnejšou stranou v nemeckom parlamente.RTL okrem toho pripomenula, že AfD má svojho poslanca i v Európskom parlamente, do ktorého bolo zvolených aj päť zástupcov FN.RTL však súčasne uviedla, že v nedeľných voľbách do francúzskeho Senátu nebol úspešný ani jeden kandidát FN.