Le Penová chce v prípade víťazstva vo voľbách uznať Krym za ruský

Líderka Francúzskeho národného frontu Marina Le Penová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Moskva 17. januára (TASR) - Kandidátka francúzskeho Národného frontu pre prezidentské voľby Marine Le Penová uviedla, že v prípade volebného víťazstva sa chystá obnoviť normálne vzťahy s Ruskom a uznať Krymský polostrov za súčasť Ruska.V rozhovore pre ruský denník Izvestija vysvetlila, že za pripojenie Krymu k Rusku sa vyslovili samotní občania polostrova v referende, a dodala, že jeho pričlenenie k Ukrajine bolo len administratívnou záležitosťou zo sovietskych čias. Le Penová ďalej vyjadrila poľutovanie nad tým, že krymské referendum a jeho výsledok medzinárodné spoločenstvo a OSN neakceptovali.Le Penová v rozhovore uviedla, že vždy vyzývala na pokojné riešenie ukrajinskej otázky. Podľa nej v danom prípade. Le Penová sa domnieva, že je nutné, aby sa začali rokovania aktérov konfliktu na východe Ukrajiny. Na to je však "potrebné prestať démonizovať tú-ktorú stranu sporu", upozornila.Sankcie uvalené na Rusko aj v súvislosti s anektovaním Krymského polostrova považuje Le Penová zavyhlásila. Podľa nej by si všetky krajiny mali navzájom prejavovať rešpekt, viesť rokovania na báze rovnosti a prijímať kompromisné rozhodnutia prijateľné pre všetkých.V tejto súvislosti Le Penová vyhlásila, že má v úmyslePrvé kolo prezidentských volieb sa vo Francúzsku uskutoční 23. apríla a Le Penová má reálne šance postúpiť z neho do rozhodujúceho druhého kola, ktoré sa uskutoční 7. mája.