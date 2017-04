Le Penová mala úspešnejší štart do kampane pred druhým kolom volieb

Francúzska prezidentská kandidátka Marine Le Penová Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 27. apríla (TASR) - Krajne pravicová kandidátka Marine Le Penová začala kampaň pred druhým kolom prezidentských volieb lepšie ako jej protikandidát a favorit volieb, centrista Emmanuel Macron. Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky inštitútu Elabe pre televíziu BFMTV, ktoré boli zverejnené dnes v Paríži.Le Penovej štart kampane označil za úspešnejší každý druhý respondent (50 percent), kým úvod kampane v podaní Macrona považuje za lepší 43 percent opýtaných.Agentúra Reuters pripomenula, že Macron po tom, ako sa s Le Penovou kvalifikovali do druhého kola volieb, urobil na verejnosti niekoľko vyhlásení, ktoré mohli mať negatívny vplyv na jeho popularitu.Volební rivali i potenciálni spojenci Macrona kritizovali za to, že svoje víťazstvo v prvom kole volieb v nedeľu večer oslavoval v elegantnej parížskej reštaurácii La Rotonde.Za túto návštevu sa Macron stal aj terčom útokov Le Penovej tímu, ktorý tohto bývalého investičného bankára začal označovať za príslušníka arogantnej politickej elity bez kontaktu s národom.Prieskumy verejnej mienky doteraz Macronovi prorokovali, že v druhom kole volieb - 7. mája - by mohol získať okolo 60 percent hlasov.