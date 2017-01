Le Penová musí do utorka vrátiť europarlamentu státisíce eur

Marine Le Penová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 30. januára (TASR) – Líderka francúzskeho Národného frontu (FN) Marine Le Penová musí do utorka vrátiť Európskemu parlamentu (EP) 300.000 eur. Podľa Európskeho úradu na boj proti podvodom (OLAF) europoslankyňa Le Penová tieto peniaze využívala na odmeňovanie svojich dvoch údajných poslaneckých asistentov, ktorí ale v skutočnosti pracovali pre jej stranu FN.Odmeňovanie poslaneckých asistentov za prácu nesúvisiacu s výkonom mandátu v EP je podľa európskej legislatívy nelegálne. Ďalších 42.000 eur by mala Le Penová vrátiť v rovnakej veci do konca februára. Dnešná informácia agentúry DPA potvrdzuje staršie správy z francúzskych a belgických médií.Belgický denník L'Echo minulý týždeň uviedol, že nelegálne odmeny boli vyplácané Catherine Grisetovej a Thierrymu Légierovi. Podľa informácií denníka bola Grisetová v rokoch 2010 až 2016 akreditovanou poslaneckou asistentkou Le Penovej, ale reálne pracovala výhradne pre FN v parížskom sídle strany. Za roky práce jej bolo vyplatených takmer 300.000 eur.Menšiu odmenu, zmienených 42.000 eur, EP vyplatil Thierrymu Légierovi, ktorý bol v roku 2011 osobným strážcom Le Penovej.Europoslankyňa sa proti výsledkom vyšetrovania OLAFu cez víkend vo vysielaní francúzskej televízie TF1.vyhlásila Le Penová. Líderka FN bude v tohtoročných voľbách kandidovať za francúzsku prezidentku; z najnovšieho prieskumu verejnej mienky opäť vyšla ako víťazka prvého kola volieb.Ak peniaze nevráti v stanovenom termíne, hrozia Le Penovej zrážky z platu europoslankyne. Podľa denníka L'Echo by mohla prísť až o polovicu svojho platu.