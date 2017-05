LE PENOVÁ: Odchod z eurozóny už nie je prioritou. Chcem návrat franku

Na snímke odznaky určné na predaj pred kampaňou francúzskej prezidentskej kandidátky Marine Le Penovej 1. mája 2017 vo Villepinte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 1. mája (TASR) – Na nejednoznačnosť postoja Marine Le Penovej k spoločnej európskej mene euro poukazujú francúzske médiá. Odchod z eurozóny už nie je jej prioritou ako pred niekoľkými týždňami, hovorí o paralelnom fungovaní eura a obnoveného franku. Plány prezidentskej kandidátky spochybňuje aj jej neter a spolustraníčka Marion Maréchalová-Le Penová.Le Penová v nedeľu vyhlásila, že v prípade zvolenia chce obnoviťv duchu volebného programu. V ňom rovnako navrhuje návrat k franku, ktorý bude. Uviedla tiež, že. Súčasne odmietla výčitky, že je v postoji k euru nekonzistentná.Kým predtým bola jasne za odchod z eurozóny, v súčasnosti kandidátka FN tvrdí, že by obnovila frank, ktorý by fungoval paralelne popri eure. Tým by sa Francúzsku vrátilo k systému, ktorý v EÚ fungoval ešte pred vznikom eurozóny. Medzinárodné transakcie by boli v eurách, ale Francúzi opäť používali frank, ale len na vnútroštátnej úrovni. Belgická rozhlasová a televízna spoločnosť RTBF upozornila, že tento systém by museli odobriť ostatné štáty eurozóny.RTBF pripomenula, že podľa marcového prieskumu spoločnosti Ifop je za odchod z eurozóny a návrat franku len 28 percent opýtaných, čo je najmenej od roku 2012.Polročné rokovania o usporiadaní vzťahov medzi Francúzskom a EÚ, členstve a eure Le Penová sľúbila voličom ihneď po svojom zvolení za prezidentku s tým, že potom by nasledovalo referendum.Tento plán spochybnila jej spolustraníčka a zároveň neter Marion Maréchalová-Le Penová. Tá tvrdí, že kandidátka FN by počkala so začiatkom rokovaní s EÚ na výsledok volieb v Taliansku v roku 2018, v ktorých má šancu uspieť zástanca odchodu z eurozóny Pepe Grillo. Predpokladá tiež, že rokovania s EÚ by trvali viac mesiacov alebo aj rokov, informoval francúzsky denník Le Monde.Le Penovej postoj k euru ovplyvnilo aj uzavretie spojenectva s neúspešným kandidátom prezidentských volieb Nicolasom Dupontom-Aignanom, ktorému kandidátka FN v prípade víťazstva sľúbila premiérsku stoličku. Obaja sa zhodli napostoji k euru s tým, že odchod z eurozóny nie je prioritou, zhrnul Le Monde.Postoj k EÚ a euru rozdeľuje francúzskych prezidentských kandidátov. Favorit prieskumov Emmanuel Macron presadzuje na rozdiel od Le Penovej užšiu ekonomickú integráciu a ustanovenie stáleho politického riadenia eurozóny. O tom, ktorá z vízií zvíťazí, rozhodnú v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb voliči.