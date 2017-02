Le Penová prešla do protiútoku, podala žalobu na europarlament aj OLAF

Líderka Francúzskeho národného frontu Marina Le Penová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Brusel 9. februára (TASR) – Žalobou zareagovala francúzska europoslankyňa a líderka Národného frontu (FN) Marine Le Penová na rozhodnutie Európskeho parlamentu (EP), že mu musí vrátiť státisíce eur. EP začne vo februári strhávať Le Penovej polovicu platu a poslanecké náhrady za to, že nelegálne vyplácala svojich údajných poslaneckých asistentov.Le Penová podala na generálneho tajomníka EP Klausa Welleho, najvyššie postaveného úradníka v EP, a na šéfa Európskeho úradu na boj proti podvodom (OLAF) a hlavnú vyšetrovateľku OLAF Beatriz Sanzovú Redradovú. Tento úrad Le Penovej dokázal, že jej dvaja poslaneckí asistenti v skutočnosti pracovali pre FN, čo je zakázané.Trojicu obžalovaných Le Penová obviňuje z falšovania dôkazov a vedenia politicky motivovaného vyšetrovania s cieľom zdiskreditovať FN a ďalšie euroskeptické strany v EP.Tento plán podľa nej zosnoval bývalý predseda EP Martin Schulz. Europoslankyňa tvrdí, že práve preto je terčom vyšetrovania a finančných sankcií.citoval z textu žaloby magazín Politico.EP popiera, že by vyšetrovanie finančných záležitostí Le Penovej bolo politicky motivované a zdôrazňuje, že ho mal na starosti nezávislý orgán OLAF. Vyšetrovatelia tohto úradu ubezpečujú, že ich pri objasňovaní kauzy neovplyvňovali žiadne inštitúcie ani osoby.Podľa zistení OLAF europoslankyňa vyplatila 300.000 eur svojej údajnej poslaneckej asistentke Catherine Grisetovej, ktorá ale v skutočnosti pracovala len pre stranu Národný front (FN).Ďalších 42.000 eur by mala Le Penová vrátiť do konca februára. Tieto peniaze od EP údajne vyplatila ako poslaneckému asistentovi Thierrymu Légierovi, ktorý bol v skutočnosti jej osobným strážcom.Politico vysvetľuje tvrdosť a rozsiahlosť žaloby aj finančnými problémami FN s financovaním predvolebnej kampane. Le Penová by síce podľa prieskumov verejnej mienky a v prvom kole francúzskych prezidentských volieb zvíťazila, ale jej náskok sa znižuje a v druhom kole by nad ňou zrejme vyhral Emmanuel Macron.