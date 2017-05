Le Penová pripustila odchod podpredsedu FN kvôli sporom o euro

Na snímke Marie Le Penová. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Paríž 22. mája (TASR) - Líderka francúzskeho Národného frontu (FN) Marine Le Penová dnes pripustila odchod podpredsedu FN Floriana Philippota zo strany, ak by nedošlo k zhode v otázke vystúpenia Francúzska z eurozóny.Osud Philippota, ktorý je neochvejným zástancom odchodu Francúzska z eurozóny, závisí od výsledku internej diskusie v strane týkajúcej sa možnosti zachovať tento bod v programe FN, uviedla dnes Le Penová. Pripustila pritom jeho odchod zo strany i fakt, že spolu s Philippotom, ktorý je sčasti tvorcom programu FN, by zrejme odišla aj časť členskej základne.Spory ohľadom vzdania sa eura sa v rámci FN zintenzívnili minulý piatok, keď Le Penová oznámila, že s diskusiou o tejto záležitosti chce počkať na zjazd FN, ktorý sa bude konať po júnových parlamentných voľbách - zrejme až na prelome rokov 2017-18.Práve postoj FN k euru bol podľa viacerých predstaviteľov strany čiastočne príčinou porážky Le Penovej v nedávnych prezidentských voľbách, ktorých druhé kolo napokon vyhral centrista Emmanuel Macron.Le Penová dnes vo vysielaní rozhlasovej stanice France Info priznala, že "návrat k suverenite v otázke meny Francúzov znepokojuje". Spresnila, že diskusiu na túto tému treba opäť otvoriť, aby sa vyjasnilo, čo "robiť, aby Francúzi neboli vystrašení menovou suverenitou".Florian Philippot sa v piatok vo vysielaní televízie BFMTV vyjadril, že "sľubovať Francúzom vlastenectvo v ekonomike (...), ale súčasne mať ruky i nohy zviazané (eurom), by bolo klamstvom." Avizoval, že podá v strane demisiu, ak téma eura pôjde v rámci FN do stratena.FN už niekoľko rokov oficiálne brojí za transformáciu eura z jednotnej meny na "obchodnú menu" určenú na medzinárodnú obchodnú výmenu, ktorá by bola v domácej ekonomike nahradená národnou menou.