Le Penová v rámci kampane zavítala do Nice a na hranicu s Talianskom

Marine Le Penová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 13. februára (TASR) - Kandidátka francúzskej krajnej pravice na úrad prezidenta Marine Le Penová si dnes v Nice uctila pamiatku 86 obetí teroristického útoku, ktorý sa na tamojšej prímorskej promenáde odohral vlani 14. júla - počas osláv Dňa Bastily. Následne mala zavítať do pohraničného mesta Menton, ktoré slúži ilegálnym migrantom na prechod z Talianska do Francúzska.Agentúra AP v tejto súvislosti pripomenula, že Le Penová týmito cieľmi svojej návštevy na juhu Francúzska upriamuje pozornosť na dva body svojho predvolebného programu: zlepšenie kontrol na francúzskych hraniciach a pritvrdenie boja proti ilegálnemu prisťahovalectvu. Le Penová avizovala, že v prípade svojho zvolenia za prezidentku bude presadzovať aj vystúpenie Francúzska zo schengenskej zóny a návrat k národnej mene frank.Program dnešnej návštevy Le Penovej v departmáne Provence-Alpes-Côte d'Azur, kde krajná pravica tradične dosahuje najlepšie výsledky vo voľbách, kritizoval bývalý primátor Nice, konzervatívny politik Christian Estrosi, ktorý sa v nedávnych voľbách stal najvyšším predstaviteľom tohto regiónu, pričom porazil Le Penovej neter Marion Maréchalovú-Le Penovú.V rozhovore pre rozhlasovú stanice Europe 1 Estrosi poukázal na to, že "Le Penovej bolo treba rok" a "prezidentskú kampaň", kým prišla "predvádzať populizmus" na prímorskú Promenade des Anglais - dejisko drámy počas vlaňajších osláv štátneho sviatku. Vyhlásil, že Le Penová "svojou prechádzkou" po promenáde "nikoho neoklame".Estrosi kritizoval aj fakt, že Le Penová v rámci svojho výjazdu zavítala do Nice a následne do Mentonu - akoby chcela naznačiť spojitosť medzi migračnou krízou a bezpečnosťou.Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Le Penová by mohla byť v dvojici kandidátov postupujúcich z prvého kola prezidentských volieb (23. apríla) do druhého kola, ktoré sa uskutoční 7. mája. V druhom kole by však podľa prieskumov mal vyhrať jej protikandidát.